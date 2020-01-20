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ІДІЛ обрала собі нового лідера

Новини » В світі     20.01.2020 - 20:59
ІДІЛ обрала собі нового лідера
Ілюстративне фото (youtube.com televisionOrient)

Він є одним із засновників цієї терористичної організації

Терористична організація Ісламська держава (ІДІЛ) обрала собі нового лідера, який є одним з її засновників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням The Guardian.

Як повідомляє видання з посиланням на джерела в розвідувальних службах, ним став Амір Мохамад Абдул Рахман аль-Мавлі аль-Салбі. Його обрали лідером через кілька годин після ліквідації попереднього лідера терористів - Абу Бакра аль-Багдаді, вбитого в результаті спецоперації США.

Зазначається, що аль-Салбі є одним з найвпливовіших ідеологів ІДІЛ і є одним з небагатьох представників терористичної організації, які не є арабами. Його також вважають причетним до спроби геноциду єзидів - одного з народів Близького Сходу та Кавказу.

ІДІЛ обрала собі нового лідера

Фото: Амір Мохамад Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби (theguardian.com)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сполучені Штати провели операцію, спрямовану проти лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді. Заяву про ліквідацію лідера зробив президент США Дональд Трамп. Пізніше стало відомо, що новим лідером ІДІЛ став Абу Ібрагім аль-Хашемі аль-Курайши.

Міністерство оборони США оприлюднило матеріали операції з ліквідації лідера ІДІЛ. Глава підконтрольного Пентагону Центрального командування генерал Кеннет Маккензі, розповідаючи подробиці, сказав, що штурм проводили за допомогою вертольотів.

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