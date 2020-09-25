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Унаслідок вибуху бензовозу у Нігерії загинули 28 людей

Локоджа, П'ятниця 25 вересня 2020 06:39
Унаслідок вибуху бензовозу у Нігерії загинули 28 людей
Фото: Вибух в Нігерії (CNN.com)
Автор: Артур Родивилов

В Нігерії, у місті Локоджа, вибухнув бензовоз. Унаслідок вибуху спалахнула пожежа, в якій загинули 28 осіб.

Про це повідомив представник агентства з безпеки дорожнього руху Бісі Казім, передає CNN.

Бісі Казім, офіційний представник Федеральної служби безпеки дорожнього руху (FRSC), сказав, що серед загиблих знайшли дітей. Трагедія сталася неподалік автозаправної станції на шосе Локоджа-Зарягі в штаті Когі.

Губернатор штату Яхая Белло заявив, що це не перша аварія паливозаправників. Події особливо поширені в Нігерії, де сира нафта часто перевозиться автомобільним транспортом.

У 2019 році унаслідок вибуху бензовозу в центральній частині Нігерії загинули щонайменше 50 осіб та 100 осіб були поранені.

У 2015 році в результаті ще однієї аварії танкера в штаті Анамбра загинуло понад 60 осіб.

У 2017 році жертвами вибуху бензовозу в Пакистані стали 157 осіб.

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