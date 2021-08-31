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В Афганістані поновилися бої за Панджшер: повстанці утримують позиції

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Афганістані поновилися бої навколо не захопленої провінції Панджшер. Бойовики радикального руху "Талібан" атакували позиції сил опору в декількох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

Як повідомив виданню один з командирів сил опору в Панджшері, атаки талібів вдалося відбити, але бої тривають.

"У районі перевалу Хавак, який з'єднується з Панджшером, йдуть важкі бої", - уточнив співрозмовник телеканалу.

За його словами, в регіоні періодично пропадає інтернет і виходити на зв'язок стає все важче. Представник опору додав, що зіткнення з талібами тривають і бойовики несуть важкі втрати.

Про кількість жертв і масштаби наступу талібів на Панджшер не повідомляється.

Нагадаємо, 30 Серпня таліби атакували кілька передових постів сил опору в Панджшерській долині. Напади були відбиті.

Відзначимо, в цей же день таліби почали перекидати підкріплення в Панджшер для штурму нескореної провінції.

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ТалібанАфганистанКабул