В Афганістані поновилися бої за Панджшер: повстанці утримують позиції

В Афганістані поновилися бої навколо не захопленої провінції Панджшер. Бойовики радикального руху "Талібан" атакували позиції сил опору в декількох місцях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.
Як повідомив виданню один з командирів сил опору в Панджшері, атаки талібів вдалося відбити, але бої тривають.
"У районі перевалу Хавак, який з'єднується з Панджшером, йдуть важкі бої", - уточнив співрозмовник телеканалу.
За його словами, в регіоні періодично пропадає інтернет і виходити на зв'язок стає все важче. Представник опору додав, що зіткнення з талібами тривають і бойовики несуть важкі втрати.
Про кількість жертв і масштаби наступу талібів на Панджшер не повідомляється.
Нагадаємо, 30 Серпня таліби атакували кілька передових постів сил опору в Панджшерській долині. Напади були відбиті.
Відзначимо, в цей же день таліби почали перекидати підкріплення в Панджшер для штурму нескореної провінції.