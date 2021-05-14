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В Афганістані під час п'ятничної молитви прогримів вибух у мечеті. Загинули 12 людей

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П'ятниця 14 травня 2021 14:29
В Афганістані під час п'ятничної молитви прогримів вибух у мечеті. Загинули 12 людей Колаж РБК-Україна: в Афганістані в результаті вибуху загинули 12 людей (twitter.com/azamweb)
Автор: РБК-Україна

Щонайменше 12 людей загинули в результаті вибуху в мечеті в столиці Афганістану Кабулі. Вибух прогримів під час п'ятничної молитви, коли віруючі зібралися на другий день свята Ід аль-Фітр.

Про це повідомляє Reuters.

"Талібан" раніше оголосив про триденне припинення вогню у зв'язку зі святом, що знаменує закінчення священного місяця посту Рамадан. Відповідальність за напад поки ніхто не взяв.

Вибух стався менш ніж через тиждень після того, як в результаті вибуху в школі загинуло 80 осіб.

Насильство, в тому числі напади на мирних жителів, зросло в Афганістані, незважаючи на те, що Сполучені Штати почали операцію з виведення всіх своїх залишилися військ протягом наступних чотирьох місяців.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті вибуху бомби біля школи для дівчаток у Кабулі загинуло 55 осіб, ще 150 отримали поранення різної тяжкості.

Нагадаємо, союзники в Європі просять США відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.

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