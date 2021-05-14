В Афганистане во время пятничной молитвы прогремел взрыв в мечети. Погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в мечети в столице Афганистана Кабуле. Взрыв прогремел во время пятничной молитвы, когда верующие собрались на второй день праздника Ид аль-Фитр.

"Талибан" ранее объявило трехдневном прекращении огня в связи с праздником, знаменующим окончание священного месяца поста Рамадан. Ответсвенность за нападение пока никто не взял.

Взрыв произошел менее чем через неделю после того, как в результате взрыва в школе погибло 80 человек.

Насилие, в том числе нападения на мирных жителей, возросло в Афганистане, несмотря на то, что Соединенные Штаты начали операцию по выводу всех своих оставшихся войск в течение следующих четырех месяцев.