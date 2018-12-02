В Афганістані вбили верховного командувача "Талібану"

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Під час операції було вбито 29 бойовиків

У провінції Гельманд, що на півдні Афганістану, під час спільної операції афганських та американських спецпідрозділів був убитий верховний командувач "Талібану". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомили афганські чиновники, лідер терористичної організації "Талібан" Абдул Манан, який керував повстанською групою у провінції Гельманд, був убитий разом з ще 29 бойовиками.

За словами, губернатора провінції Гельманд Ясіна Хана, Манан разом з поплічниками загинув внаслідок вибуху авіабомби в суботу, 30 листопада, від час зустрічі з місцевими командувачами.

Зазначається, що смерть командувача "Талібану" була підтверджена представником бойовиків Забіуллем Муджахидом та американськими військовими.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу міста Кандагар, що на півдні Афганістану, внаслідок детонації замінованого автомобіля, який терористи "Талібану" готували для теракту, загинули майже 40 бойовиків.

Раніше РБК-Україна писало, що у Кабулі (Афганістан) в результаті атаки на будівлю, де проживали військові фахівці Британії з міжнародної приватної військової компанії G4S загинуло 10 осіб і 19 отримали поранення.