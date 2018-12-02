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В Афганистане убили верховного командующего "Талибана"

Новости » Происшествия    02.12.2018 - 22:28
В Афганистане убили верховного командующего "Талибана"
Иллюстративное фото (flickr.com)

Во время операции было убито 29 боевиков

В провинции Гельманд на юге Афганистана, во время совместной операции афганских и американских спецподразделений был убит верховный командующий "Талибана". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщили афганские чиновники, лидер террористической организации "Талибан" Абдул Манан, который руководил повстанческой группой в провинции Гельманд, был убит вместе с еще 29 боевиками.

По словам губернатора провинции Гельманд Ясина Хана, Манан вместе с приспешниками погиб в результате взрыва авиабомбы в субботу, 30 ноября, во время встречи с местными командующими.

Отмечается, что смерть командующего "Талибана" была подтверждена представителем боевиков Забиуллем Муджахидом и американскими военными.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи города Кандагар, на юге Афганистана, в результате детонации заминированного автомобиля, который террористы "Талибана" готовили для теракта погибли почти 40 боевиков.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кабуле (Афганистан) в результате атаки на здание, где проживали военные специалисты Великобритании с международной частной военной компании G4S 10 человек погибли и 19 получили ранения.

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