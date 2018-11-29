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В Афганістані під час нападу на військову базу загинуло 10 осіб

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 06:35
В Афганістані під час нападу на військову базу загинуло 10 осіб
Фото: атака на базу в Кабулі (twitter.com/Jana_Shah)

Ще 19 осіб отримали поранення

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що в Кабулі в результаті атаки на будівлю, де проживали військові фахівці Британії з міжнародної приватної військової компанії G4S загинуло 10 осіб і 19 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що озброєні люди після підриву замінованого автомобіля перейшли до атаки будівлі, де проживали британські інструктори, які навчали афганські сили самооборони. Серед постраждалих виявилося три дитини, що проживали в будинку, який знаходиться неподалік від місця атаки.

Сама компанія G4S підтвердила, що відбулася атака на місце їх базування в Кабулі, але не розповіла ніяких деталей і не повідомила про кількість загиблих і постраждалих.

Відповідальність за атаку на себе взяли угрупування "Талібан". Вони заявили, що приводом для атаки став авіаудар в провінції Гільменд, який призвів до важких втрат угруповання.

Нагадаємо, в Афганістані під час авіаудару загинули 30 осіб. При бомбардуванні загинули щонайменше 30 цивільних, які були членами однієї сім'ї.

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Новини України ТалібанАфганистанКабулатака
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