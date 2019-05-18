В Афганістані здійснена спроба підриву голови району, є загиблі

Прес-секретар губернатора провінції Герат Гелані Фардах повідомив, що на заході провінції стався вибух, який призвів до загибелі 5 осіб, серед яких діти, ще 20 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pajhwok.

Фархад розповів, що вибух стався в районі Обе. Серед поранених є і глава адміністрації району.

Бомба була закладена на мотоцикл біля дороги і мала дистанційне керування. Сам вибух був проведений в той момент, коли автомобіль голови району проїжджав повз головного ринку району.

В даний час жодне з угрупувань не взяла відповідальність за напад.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані підірвали поліцейський автомобіль. В результаті вибуху поліцейського автомобіля щонайменше двоє співробітників правоохоронних органів отримали поранення, сам автомобіль, який належав Управлінню карного розшуку, повністю згорів.

Нагадаємо, що у Кабулі в результаті вибуху загинули дев'ять осіб. В ході атаки загинули один військовослужбовець спеціального підрозділу, чотири співробітника охорони поліції громадської безпеки, один охоронець неурядової організації і троє мирних жителів.