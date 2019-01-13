У Франції при підриві пристрою для сходження лавин загинуло 2 робітники

Ілюстративне фото (twitter.com/bleusavoie)

Інцидент трапився на висоті 1800 метрів

У Франції, внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що використовується для розчищення трас від снігових лавин, загинуло 2 робітники. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Bleu.

Повідомляється, що інцидент трапився сьогодні, 13 січня, о 08:30 за місцевим часом на висоті близько 1800 метрів.

Два співробітники гірськолижної станції на південному сході Франції займались розчищенням траси перед її відкриттям для туристів. В рятувальній службі повідомили, що вони загинули не через сходження лавини, а саме в результаті спрацювання вибухового пристрою для викликання лавини.

За фактом цієї події проводиться розслідування, до якого залучені працівники рятувальної служби та жандармерія.

Нагадаємо, у Парижі, на місці вибуху пекарні, що трапилось 12 січня 2018 року, виявили тіло 4 жертви. Представник пожежної служби Парижа Ерік Мулен розповів, що на місці події перебувало 30 пожежників, які шукали потенційних жертв, серед уламків і розбитих автомобілів.