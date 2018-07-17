В Афганістані смертник ІДІЛ влаштував теракт, загинуло 20 людей

Також внаслідок атаки загинув командир "Талібану"

На півночі Афганістану внаслідок атаки смертника терористичного угруповання "Ісламська держава" загинуло 20 людей, включаючи командир "Талібану". Про це повідомляє AP із посиланням на керівника поліції афганської провінції Сарі-Пуль Абдул Кайюм Бакізой.

Так, за словами Бакізоя, напад стався під час зустрічі старійшин села з представниками "Талібану".

Як зазначається, протягом останніх днів на півночі Афганістану відбуваються запеклі бої між терористичними угрупованнями "ІДІЛ" і "Талібан". За даними Бакізоя, обидві сторони втратили за цей період більше 100 бойовиків.

Нагадаємо, що ІДІЛ взяла відповідальність за теракт біля міністерства в Афганістані.

Додамо, що 7 липня у Сирії в провінції Хомс загинув Хузайфа аль-Бадрі, син лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді.