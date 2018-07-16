ІДІЛ взяла відповідальність за теракт біля міністерства в Афганістані

Напад був скоєний одним із бойовиків-смертників

Терористичне угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) взяло на себе відповідальність за вибух у неділю, 15 липня, біля Міністерства з відновлення і розвитку сільських районів у столиці Афганістану, в результаті якого загинули семеро людей і близько 15 були поранені. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Ісламісти повідомили, що напад був скоєний одним із бойовиків-смертників.

Влада Афганістану не виключає, що кількість жертв може зрости.

Серед жертв є як мирні жителі, так і представники сил безпеки.

Нагадаємо, що це друга атака на міністерство за трохи більше ніж місяць. 11 червня в Кабулі біля Міністерства з відновлення і розвитку сільських районів підірвався смертник, у результаті чого загинули щонайменше 12 осіб.

Інцидент стався близько 13:00 за місцевим часом у той момент, коли частина співробітників міністерства залишала будівлю.