В Афганистане смертник ИГИЛ устроил теракт, погибло 20 человек

Также в результате атаки погиб командир "Талибана"

На севере Афганистана в результате атаки смертника террористической группировки "Исламское государство" погибло 20 человек, включая командира "Талибана". Об этом сообщает AP со ссылкой на руководителя полиции афганской провинции Сари-Пуль Абдул Кайюм Бакізой.

Так, по словам Бактзоя, это произошел во время встречи старейшин села с представителями "Талибана".

Как отмечается, в течение последних дней на севере Афганистана идут ожесточенные бои между террористическими группировками "ИГИЛ" и "Талибан". По данным Бакизоя, обе стороны потеряли за этот период более 100 боевиков.

Напомним, что ИГИЛ взяла ответственность за теракт у министерства в Афганистане.

Добавим, что 7 июля в Сирии в провинции Хомс погиб Хузайфа аль-Бадри, сын лидера террористической группировки "Исламское государство" (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдади.