В Афганистане смертник ИГИЛ устроил теракт, погибло 20 человек

Новости Происшествия 17.07.2018 - 20:17
Фото: боевики (wikimedia.org)
Фото: боевики (wikimedia.org)

Также в результате атаки погиб командир "Талибана"

На севере Афганистана в результате атаки смертника террористической группировки "Исламское государство" погибло 20 человек, включая командира "Талибана". Об этом сообщает AP со ссылкой на руководителя полиции афганской провинции Сари-Пуль Абдул Кайюм Бакізой.

Так, по словам Бактзоя,  это произошел во время встречи старейшин села с представителями "Талибана".

Как отмечается, в течение последних дней на севере Афганистана идут ожесточенные бои между террористическими группировками "ИГИЛ" и "Талибан". По данным Бакизоя, обе стороны потеряли за этот период более 100 боевиков.

Напомним, что ИГИЛ взяла ответственность за теракт у министерства в Афганистане.

Добавим, что 7 июля в Сирии в провинции Хомс погиб Хузайфа аль-Бадри, сын лидера террористической группировки "Исламское государство" (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдади.

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Теги:  Афганистан,  ИГИЛ,  Теракт  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС