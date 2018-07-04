Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.07
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.34
Межбанк BID 26.31
НБУ 2629.93
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.69
Межбанк BID 30.66
НБУ 3067.81
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Ісламістські ЗМІ повідомили про смерть сина лідера ІДІЛ у Сирії

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 03:12
Фото: бойовики ІДІЛ (youtube.com/televisionOrient)
Фото: бойовики ІДІЛ (youtube.com/televisionOrient)

Доля самого лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді не відома

У Сирії в провінції Хомс загинув Хузайфа аль-Бадрі, син лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді. Про це повідомив новинний канал ісламістів, передає Reuters.

"Хузайфа аль-Бадрі, син Халіфа, був убитий в операції проти алавітів і росіян на ТЕС в Хомсі", - повідомило ЗМІ терористів.

Як зазначає агентство, доля самого лідера ІДІЛ аль-Багдаді досі невідома - незважаючи на численні повідомлення про його ліквідацію, ісламісти заперечують інформацію про його смерть.

Так, у листопаді 2017 року пов'язані з сирійськими військовими джерела повідомили, що ватажок терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді може переховуватися в сирійському Аль-Кемалі.

Нагадаємо, в липні 2018 року бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" викрали шістьох співробітників сил безпеки Іраку, погрожуючи вбити заручників через три дні, якщо уряд не відпустить на волю всіх ув'язнених жінок, що належать до громади сунітів.

 

Курди заявили про ліквідацію головного "фінансиста" ІДІЛ в Іраку У Сирії при ударі ВПС Іраку вбили 45 бойовиків
Теги публікації: ІДІЛ, Сирія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся