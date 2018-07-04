Ісламістські ЗМІ повідомили про смерть сина лідера ІДІЛ у Сирії

Доля самого лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді не відома

У Сирії в провінції Хомс загинув Хузайфа аль-Бадрі, син лідера терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІДІЛ) Абу Бакра аль-Багдаді. Про це повідомив новинний канал ісламістів, передає Reuters.

"Хузайфа аль-Бадрі, син Халіфа, був убитий в операції проти алавітів і росіян на ТЕС в Хомсі", - повідомило ЗМІ терористів.

Як зазначає агентство, доля самого лідера ІДІЛ аль-Багдаді досі невідома - незважаючи на численні повідомлення про його ліквідацію, ісламісти заперечують інформацію про його смерть.

Так, у листопаді 2017 року пов'язані з сирійськими військовими джерела повідомили, що ватажок терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді може переховуватися в сирійському Аль-Кемалі.

Нагадаємо, в липні 2018 року бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава" викрали шістьох співробітників сил безпеки Іраку, погрожуючи вбити заручників через три дні, якщо уряд не відпустить на волю всіх ув'язнених жінок, що належать до громади сунітів.