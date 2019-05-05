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В Афганістані стався вибух біля будівлі поліції

Новини » Надзвичайні події    05.05.2019 - 17:30
В Афганістані стався вибух біля будівлі поліції
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В результаті вибуху постраждали 30 осіб

Біля поліцейської будівлі в провінції Баглан на північному сході Афганістану стався вибух, в результаті чого постраждали 30 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Khaama Press.

Як повідомляється, група озброєних бойовиків здійснили напад на поліцейську дільницю. Силовики знешкодили двох нападників.

Зазначається, що в результаті вибуху та подальшого нападу постраждали щонайменше 30 осіб. Всі постраждалі були госпіталізовані. Інформації про їх стан немає.

Нагадаємо, раніше загін сил спеціального призначення національної поліції Афганістану ліквідував одного з ватажків терористичної організації "Ісламська держава". Бойовик, відомий під ім'ям Муфти Узбек, був знищений силами безпеки поблизу селища Дахана-е-Гори в північно-східній провінції Баглан.

РБК-Україна писало, що в Афганістані за добу під час проведення операції коаліційні сили і афганська армія в різних районах країни знищили щонайменше 30 бойовиків угруповання ІДІЛ і "Талібан".

Додамо, 9 лютого в Афганістані ліквідували понад 50 бойовиків. За даними афганських військових, в ході операції в провінції Гільменд було ліквідовано щонайменше 31 бойовик руху "Талібан", ще 11 талібів були вбиті під час атаки сил спеціального призначення в провінції Вардак.

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