В Афганістані за добу знищено не менше 30 бойовиків

Фото: бойовики "Талібан" (twitter.com/eha_news)

В Афганістані триває операція проти бойовиків, що відмовилися від припинення вогню

В Афганістані за останню добу під час проведення операції коаліційні сили і афганська армія в різних районах країни знищили щонайменше 30 бойовиків угруповання ІДІЛ і "Талібан". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Khaama Press.

Повідомляється, що в результаті авіаудару коаліції в провінції Нангархар було вбито 2 бойовика ІДІЛ-Хорасан, так само 7 було знищено в провінції Гільменд і провінції Балх. Крім цього, в провінції Газні було знищено 4 бойовики угруповання "Талібан".

В афганському місті Таринкот сили спеціального призначення знищили 13 бойовиків "Талібан", а також знищили 2 саморобних вибухових пристрої. У провінціях Кунар і Пактія також було знищено 4 бойовика спецназом Афганістану.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 лютого в Афганістані ліквідували понад 50 бойовиків. За даними афганських військових, в ході операції в провінції Гільменд було ліквідовано щонайменше 31 бойовик руху "Талібан", ще 11 талібів були вбиті під час атаки сил спеціального призначення в провінції Вардак.