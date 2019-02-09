В Афганістані ліквідували понад 50 бойовиків

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В Афганістані тривають спецоперації проти талібів, які відмовляються від припинення вогню

В Афганістані в ході спецоперацій проти учасників радикального руху "Талібан", які відмовляються припиняти бойові дії, ліквідували 56 бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Khaama Press.

За даними афганський військових, в ході операції в провінції Гільменд було ліквідовано щонайменше 31 бойовика руху "Талібан". Ще 11 талібів були вбиті під час атаки сил спеціального призначення у провінції Вардак.

Крім того, двоє бойовиків були вбиті під час повітряної атаки у провінції Логар та ще один в результаті атаки спецназу у провінції Кунар. Ще семеро бойовиків були ліквідовані в результаті авіаудару в місті Таринкот.

У виданні зазаначили, що в ході проведеної в ніч на суботу, 9 лютого, повітряної операції сил коаліції в провінції Газни були знищені 4 бойовики "Талібану".

Нагадаємо, у Афганістані озброєні бойовики увірвалися в офіс радіостанції Hamsada і вбили двох місцевих журналістів.

Раніше, в Афганістані в результаті атаки бойовиків радикального руху "Талібан" на контрольно-пропускний пункт сил безпеки в районі села Марказі Чамтал загинули щонайменше 10 поліцейських.