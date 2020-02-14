В Афганістані стався вибух у школі, загинули п’ятеро дітей

В провінції Кундуз (Афганістан) стався вибух бомби в школі. В результаті вибуху загинули щонайменше п'ятеро дітей, ще троє отримали поранення, повідомляє TOLO News із посиланням на заяву МВС країни.

Як зазначили у МВС, вибухівка, яка була закладена у школі, здетонувала вчора ввечері.

Всі загиблі й постраждалі є учнями цього навчального закладу.

Нагадаємо, у США стався вибух на металообробному підприємстві в західній частині Х'юстона (штат Техас), 2 людей постраждали.

Також РБК-Україна писало, що на півдні Афганістану в провінції Урузган в ході операції сил спецпризначення Афганської національної армії ліквідовано 11 бойовиків руху "Талібан". У результаті дій спецназу був знищений арсенал талібів.

Операція проводилася вночі неподалік міста Тарінкот.

Раніше афганський місцевий телеканал 1TV повідомляв про авіакатастрофі пасажирського літака авіакомпанії Ariana Afghan Airlines. На його борту перебували 83 людини, однак пізніше авіакомпанія спростувала інформацію про аварію.