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На виборчих дільницях в Афганістані сталися вибухи

Новини » Надзвичайні події    28.09.2019 - 20:45
На виборчих дільницях в Афганістані сталися вибухи
Ілюстративне фото (wikipedia.org Scott Clarkson)

В результаті вибухів загинули дві людини, ще 27 людей постраждали

В Афганістані під час президентських виборів на кількох виборчих дільницях сталися вибухи, в результаті яких загинули дві людини, ще 27 отримали поранення. Про це повідомляє AFP.

Повідомляється, що двоє мирних жителів були вбиті і ще 27 поранені в результаті вибухів і мінометних обстрілів, які скоїли таліби.

Вибухи сталися в декількох провінціях, включаючи Кундуз, Нангархар, Кабул, Баміан і Кандагар. Таліби підтвердили, що провели сотні нападів на "фальшиві вибори" в Афганістані.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в результаті нападів на виборчі дільниці в афганській столиці в суботу, 28 вересня, постраждали щонайменше 18 осіб.

В Афганістані 28 вересня стартували вибори президента. Через дві години після початку голосування в місті Кандагар стався вибух поблизу виборчої дільниці. В результаті вибуху постраждали щонайменше 15 осіб. Також була інформація про вибухи на інших ділянках.

Також РБК-Україна писало, що афганський виборчком втратив зв'язок з майже 900 виборчими дільницями відразу в декількох провінціях. Зв'язок було втрачено з ділянками в провінції Бадахшан, Тахар, Кундуз і Балх.

У Кабулі на виборах постраждали майже 20 осіб У Афганістані виборчком втратив зв'язок з майже 900 дільницями
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