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Троє солдатів США загинули унаслідок вибуху в Афганістані

Новини » Надзвичайні події    27.11.2018 - 16:07
Троє солдатів США загинули унаслідок вибуху в Афганістані
Ілюстративне фото (GettyImages)

Жодне терористичне угруповання не взяло відповідальність за вибух

На сході Афганістану поблизу міста Газні у віторок, 27 листопада, стався вибух, унаслідок якого загинули троє військовослужбовців США з місії НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на The Washington Post.

За інформацією військових США, поблизу дороги здетонував саморобний вибуховий пристрій. У той час там проїжджав військовии автомобіль, в якому перебували солдати НАТО. Унаслідок вибуху загинули троє військовослужбовців. Ще троє військових отримали поранення. Імена загиблих не уточнюються. 

Зазначається, що місія військовослужбовців Афганістану та НАТО проводить поліцейський патруль поблизу Газні.

Наразі жодне з терористичних угруповань не взяло відповідальність за вибух. 

Нагадаємо, 25 листопада в провінції Фарах (Афганістан) бойовики угрупування "Талібан" напали на поліцейських. Унаслідок зіткнення загинули 22 поліцейських. Ще п'ятеро отрималипоранення. 

Бойовики організували засідку і напали на колону з п'яти машин правоохоронців. На місці призначення повинен був бути представлений новий глава поліції провінції.

 

 

США розпочали військові навчання в Середземному морі В Афганістані таліби напали на поліцейських, загинули понад 20 поліцейських
Новини України Сполучені Штати АмерикиАфганистанВибух
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