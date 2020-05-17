У Афганістані головні опоненти домовилися про розподіл влади

Фото: Ашраф Гані ліворуч та Абдула Абдула праворуч (flickr.com)

У березні Абдула проголосив себе президентом Афганістану

Президент Афганістану Ашраф Гані та його головний опонент Абдула Абдула, який після виборів у березні оголосив себе президентом країни, домовилися про розподіл влади. Таким чином політики закінчили політичну кризу, яка декілька місяців тривала в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сьогодні речник афганського президента Седік Седіккі заявив, що Гані та Абдула підписали угоду про розподіл влади в країні.

"Політична угода між президентом Гані та Абдуллою була щойно підписана", - оголосив Седіккі на своїй сторінці в Twitter.

Згідно з документом, Абдулла очолить Вищу комісію з питань національного примирення й представлятиме офіційний Кабул на переговорах з радикальним рухом "Талібан".

Крім того, представникам команди Абдулли віддадуть половину місць в афганському уряді, а також вони отримають посади у провінціях країни.

Нагадаємо, 9 березня Гані прийняв президентську присягу на другий термін. Однак його головний політичний опонент Абдула заявив, що не визнає оголошені результати виборів та провів власну церемонію інавгурації, оголосивши себе президентом країни.

Як писало РБК-Україна, в Кабулі сталися вибухи під час інавгурації президента Гані. Вибухи сталися поблизу місця, де проходила інавгурація афганського президента.

Автор: Дмитро Левицький