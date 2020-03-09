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В Афганістані два кандидати у президенти проголосили себе главами держави

Новини » Політика     09.03.2020 - 16:37
В Афганістані два кандидати у президенти проголосили себе главами держави
Фото: інавгурація Ашрафа Гані (twitter.com/TOLOnews)

Гані і Абдулла провели власні церемонії інавгурації

Виконуючий обов'язки президента Афганістану Ашраф Гані 9 березня прийняв присягу на другий термін. Його суперник по президентським виборам, глава уряду Абдулла Абдулла так і не визнав оголошені раніше підсумки голосування і провів власну церемонію інавгурації, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що церемонія вступу на посаду обраного президента Ашрафа Гані була перервана гуркотом вибухів двох ракет, що розірвалися недалеко від президентського палацу в Кабулі.

Після невеликої паузи Гані продовжив промову. На церемонії були присутні іноземні дипломати, в тому числі спецпредставник США Залмай Халілзад і командувач силами НАТО Скотт Міллер.

Так, Гані був оголошений переможцем, який набрав 50,64% голосів в середині лютого, через п'ять місяців після самих президентських виборів. Прем'єр-міністр Абдулла, за офіційними даними, отримав 39,52%, але не визнав результатів.

Нагадаємо, в столиці Афганістану Кабулі сталися вибухи під час інавгурації президента Ашрафа Гані. Так, кілька вибухів сталося в Кабулі під час інавгурації Гані. На даний момент інформації про жертви і постраждалих немає. Відомо, що вибухи сталися поблизу того місця, де чинний президент приносив присягу.

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