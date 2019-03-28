У Китаї підірвали бомбу на поліцейській дільниці, є жертви

Фото: наслідки вибуху в Китаї (twitter.com/PDChina)

В результаті вибуху в Китаї загинула одна людина і троє поранені

На північному сході Китаю в Шеньяні невідомий підпалив поліцейську дільницю, після чого привів в дію вибуховий пристрій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що невідомий підпалив відділ дорожньої поліції Бюро громадської безпеки Шеньяна, після чого підірвав саморобну бомбу. В результаті інциденту загинув сам підривник, ще три особи отримали поранення. Інші подробиці інциденту поки не повідомляються.

Нагадаємо, раніше у західній частині Стокгольма стався вибух, в результаті якого постраждали кілька людей. За даними поліції, три особи отримали медичну допомогу на місці, ще двоє були доставлені в лікарню. Причини інциденту поки не встановлені, поліція проводить розслідування.

До цього в Мексиці стався вибух в майстернях з виробництва піротехніки. Про поранених або загиблих внаслідок вибуху не повідомлялося. За даними служби цивільної оборони, на місце інциденту направляли рятувальників, військових та медиків з Червоного хреста. Також в соціальних мережах з'явилися фото, на яких видно, як над місцем вибуху піднімався величезний стовп чорного диму.