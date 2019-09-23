В Афганістані від дій військових загинули понад 30 цивільних

На півдні Афганістану у провінції Гільменд внаслідок спецоперації афганських військових щонайменше 35 цивільних загинули, а 13 - отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо.Свобода".

Як зазначається, інцидент трапився у неділю ввечері, 22 вересня, коли спеціальні сили здійснювали операцію в будинку, де бойовики "Талібану" тренували смертників.

За даними місцевої влади, біля будинку відбувалося весілля.

"35 цивільних загинули та 13 - поранені. Ці люди відвідували весілля біля місця атаки в районі Хаксар", - заявив член ради провінції Гільменд Аттаулла Афган.

Інший член ради провінції Абдул Маджид Ахундзадах заявляє про 40 загиблих цивільних.

За даними американських військових, під час рейду загинули 22 бойовики "Талібану".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що нещодавно в Афганістані бойовики атакували держустанову, смертник увірвався в будівлю і здійснив самопідрив, 12 людей постраждали. Повідомляється, що смертник увірвався в будівлю і привів у дію пояс шахіда, а слідом за цим відкрили вогонь супроводжували його бойовики.

Крім того, під час передвиборного виступу президента Афганістану в Кабулі вибухнула бомба. В результаті вибуху загинули не менше 24 осіб.