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В Афганістані військові знищили десятки талібів

Новини » Надзвичайні події    02.05.2019 - 03:39
В Афганістані військові знищили десятки талібів
Фото: афганські військові (twitter.com/Samim42450861)

Серед загиблих - троє командирів бойовиків

В результаті серії військових операцій у провінції Газні на сході Афганістану були знищені 42 бойовики Талібану, в тому числі три польові командири. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіньхуа.

За словами прес-секретаря губернатора провінції Арефа Нур, такі втрати бойовики зазнали під час спільної спецоперації, яка тривала більше доби.

“Повітряно-наземні операції, проведені спільними афганськими і коаліційними іноземними силами за останні 24 години, привели до загибелі 42 бойовиків і поранень ще шістьох у районах Гіро, Андар, Аб-Банд”, - ідеться в повідомленні.

За словами прес-секретаря, серед загиблих - троє місцевих командирів бойовиків.

Раніше повідомлялося, що в Катарі офіційні представники США і угрупування "Талібан" відновили переговори, які повинні допомогти припинити 17-річну війну в Афганістані. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США узгодили з "Талібаном" проект мирної угоди з Афганістану. Спецпредставник США по Афганістану Залмая Халілзада заявив, що Сполучені Штати Америки і рух "Талібан" в ході переговорів у Досі виробили проект мирної угоди.

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