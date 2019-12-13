В Афганістані бомба вибухнула на узбіччі дороги, загинули 10 осіб

У п'ятницю, 13 грудня, десять чоловік, в тому числі чотири жінки і дитина, загинули в результаті вибуху бомби на узбіччі дороги на сході Афганістану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як зазначається, це сталося в нестабільному районі Джагатая в провінції Газні. Всі жертви вибуху були цивільними особами. Ще шість чоловік були поранені.

"На жаль, в результаті вибуху загинули 10 осіб, у тому числі чотири жінки і дитина", - повідомив начальник місцевої поліції.

За словами офіційних осіб, бомба була закладена для афганських сил безпеки, оскільки вона вибухнула приблизно в 300 метрах від військової бази.

Ніхто поки не взяв відповідальності за напад, але чиновники звинувачують талібів.

Нагадаємо, 12 грудня в Афганістані біля великої американської авіабази в Баграмі вибухнули кілька автомобілів з закладеними вибуховими пристроями, в результаті чого загинули мирні жителі. Вибух у влаштував терорист-смертник.

Раніше РБК-Україна писало, що 7 грудня США відновили мирні переговори з радикальним рухом "Талібан". Метою переговорів є зниження насильства, яке призведе до внутриафганским переговорів і перемир'я.