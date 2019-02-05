В Афганістані в редакції радіо розстріляли двох журналістів

В Афганистане боевики ворвались в офис радиостанции Hamsada и расстреляли двух местных журналистов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Как отмечается, в результате нападения ведущий и репортер скончались на месте происшествия. Атака произошла в городе Талукан, административном центре северной провинции Тахар. Боевики скрылись с места стрельбы, их личности не установлены.

Напомним, 2 февраля в Корпусе стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что на юго-востоке Ирана было совершено нападение террористов на базу Басидж в городе Никшахре, в результате нападения один военнослужащий погиб, еще 5 получили ранения.

РБК-Украина писало, в Иране неизвестные напали на силовиков, есть погибшие. Инцидент произошел на проспекте Седуки в городе Бендер-Махшехр, когда неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились представители сил безопасности Ирана, что привело к гибели одного полицейского и одного военного.

Напомним, в Афганистане боевики "Талибан" атаковали КПП, есть погибшие. В провинции Балх на севере Афганистана боевики исламского движения "Талибан" совершили нападение на контрольно-пропускной пункт сил безопасности в районе села Маркази Чамтал, что привело к гибели по меньшей мере 10 полицейских.