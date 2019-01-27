В Афганістані бойовики "Талібан" атакували КПП, є загиблі

Фото: бойовики "Талібан" (twitter.com/eha_news)

Загинуло щонайменше 10 поліцейських

В провінції Балх на півночі Афганістану бойовики ісламського руху "Талібан" здійснили напад на контрольно-пропускний пункт (КПП) сил безпеки в районі села Марказі Чамтал, що призвело до загибелі щонайменше 10 поліцейських. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pajhwok.

Повідомляється, що бойовики "Талібану" під час штурму змогли захопити КПП. Ісламісти забрали зброю і боєприпаси після чого покинули пост.

Начальник поліції генерал-майор Сайед Литках Самеє підтвердив, що бойовикам вдалося захопити КПП. Він розповів, що в даний час в тому районі проводиться операція із зачистки від бойовиків.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані бойовики "Талібану" атакували військову базу, загинуло 126 осіб. Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль біля бази збройних сил Афганістану в місті Майданшахр, після чого кілька бойовиків відкрили вогонь по військовому об'єкту.

Нагадаємо, США домовилися з "Талібаном" про виведення військ з Афганістану. Сторони допрацювали положення, що будуть включені до проекту договору про припинення війни в Афганістані в якому вказано виведення іноземних військових з Афганістану через 18 місяців після підписання договору.