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В Ірані терористи вчинили напад на військову базу

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 09:46
В Ірані терористи вчинили напад на військову базу
Фото: солдати КВІР (twitter.com/mlnangalama)

Напад зробили салафітські бойовики "Джаиш аль-Адл"

В Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) повідомили, що на південному сході Ірану було вчинено напад терористів на базу Басідж в місті Никшахре, в результаті нападу 1 військовослужбовець загинув, ще 5 отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IRNA.

У місцевій міській прокуратурі заявили, що інцидент стався 1 лютого 2019 року. Напад проводилося терористичним угрупуванням "Джаїш аль-Адл", що є місцевою угрупованням салафітів.

Заступник губернатора провінції по Ворос безпеки Мухаммед Хаді Мараши заявив, що напад ніяк не вплинуло на офіційні святкування 40-ї річниці ісламської революції.

Раніше повідомлялося, що в Ірані невідомі напали на силовиків, є загиблі. Інцидент стався на проспекті Седуки у місті Бендер-Махшехр, коли невідомі відкрили вогонь по автомобілю, в якому перебували представники сил безпеки Ірану, що призвело до загибелі 1 поліцейського і військового 1.

Нагадаємо, в Афганістані бойовики "Талібан" атакували КПП, є загиблі. У провінції Балх на півночі Афганістану бойовики ісламського руху "Талібан" вчинили напад на контрольно-пропускний пункт сил безпеки в районі села Марказі Чамтал, що призвело до загибелі щонайменше 10 поліцейських.

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