В Ірані невідомі напали на силовиків, є загиблі

Ілюстративне фото (twitter.com/SongsIranian)

В результаті нападу загинув військовий та поліцейський

Губернатор південно-західною іранської провінції Хузестан Мухсіна Байравенда повідомив, що в місті Бендер-Махшехр було скоєно збройний напад на представників сил безпеки, загинуло 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Повідомляється, що інцидент стався на проспекті Седуки. Невідомі люди відкрили вогонь по автомобілю, в якому перебували представники сил безпеки Ірану. У результаті події загинув один військовий та поліцейський.

Правоохоронці почали проводити розслідування за фактом збройного нападу.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані бойовики "Талібану" атакували військову базу, загинуло 126 осіб. Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль біля бази збройних сил Афганістану в місті Майданшахр, після чого кілька бойовиків відкрили вогонь по військовому об'єкту.

Нагадаємо, 21 січня в Сирії смертник атакував спільний військовий конвой сил США і курдських повстанців. Вибух прогримів біля блокпоста підтримуваних США курдів, що призвело до загибелі 5 осіб.