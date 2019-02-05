В Афганістані в редакції радіо розстріляли двох журналістів

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Бойовики втекли з місця стрілянини, їхні особи не встановлено

У Афганістані бойовики увірвалися в офіс радіостанції Hamsada і розстріляли двох місцевих журналістів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters. Як зазначається, в результаті нападу ведучий та репортер померли на місці події. Атака сталася в місті Талукан, адміністративному центрі північної провінції Тахар. Бойовики втекли з місця стрілянини, їхні особи не встановлено.

Нагадаємо, 2 лютого у Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) повідомили, що на південному сході Ірану було вчинено напад терористів на базу Басідж в місті Никшахре, в результаті нападу 1 військовослужбовець загинув, ще 5 отримали поранення.

РБК-Україна писало, в Ірані невідомі напали на силовиків, є загиблі. Інцидент стався на проспекті Седуки у місті Бендер-Махшехр, коли невідомі відкрили вогонь по автомобілю, в якому перебували представники сил безпеки Ірану, що призвело до загибелі одного поліцейського і військового один.

Нагадаємо, в Афганістані бойовики "Талібан" атакували КПП, є загиблі. У провінції Балх на півночі Афганістану бойовики ісламського руху "Талібан" вчинили напад на контрольно-пропускний пункт сил безпеки в районі села Марказі Чамтал, що призвело до загибелі щонайменше 10 поліцейських.