У Афганістані атакували департамент освіти, загинуло двоє людей

У результаті атаки на департамент освіти в Афганістані також постраждало п'ятеро осіб

У середу, 11 липня, бойовики атакували департамент відділу освіти у місті Джалалабаді (Афганістан), у результаті чого загинуло двоє осіб. Про це повідомляє Reuters.

Так, у офісі губернатора провінції Нангархар повідомляють, що біля місця події було чути два вибухи, у результаті чого загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення. Натомість, поки невідома точна кількість постраждалих, які опинилися у пастці всередині будівлі.

"Нашим першочерговим пріоритетом є порятунок тих людей, які застрягли всередині", - сказав глава поліції Джелалабата Гулам Санайі Станекзай в інтерв'ю телекомпанії Tolo News.

Як зазначається це була третя велика атака менш, ніж за два тижні в Джалалабаді, головному місті провінції Нангархар.

Нагадаємо, що вчора, 10 липня, в результаті вибуху на контрольно-пропускному пункті у місті Джелалабад загинули щонайменше 10 людей, ще 4 осіб отримали травми.