В Афганистане атаковали департамент образования, погибло двое людей

В результате атаки на департамент образования в Афганистане также пострадало пять человек

В среду, 11 июля, боевики атаковали департамент отдела образования в городе Джалалабаде (Афганистан), в результате чего погибло двое человек. Об этом сообщает Reuters.

Так, в офисе губернатора провинции Нангархар сообщают, что возле места происшествия были слышны два взрыва, в результате чего погибло двое людей, еще пятеро получили ранения. Но, пока неизвестно точное количество пострадавших, которые оказались в ловушке внутри здания.

"Нашим первоочередным приоритетом является спасение тех людей, которые застряли внутри", - сказал глава полиции Джелалабата Гулам Санайи Станекзай в интервью телекомпании Tolo News.

Как отмечается, это была третья крупная атака менее, чем за две недели в Джалалабаде, главном городе провинции Нангархар.

Напомним, что вчера, 10 июля, в результате взрыва на контрольно-пропускном пункте в городе Джелалабад погибли по меньшей мере 10 человек, еще 4 человек получили травмы.