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З Афганістану вже евакуювали понад 120 тисяч людей

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Афганістан, Понеділок 30 серпня 2021 20:47
З Афганістану вже евакуювали понад 120 тисяч людей Фото: з Афганістану вже евакуювали понад 120 тисяч людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку операції по евакуації з Афганістану вивели більше ніж 122 тисячі людей. Протягом останньої доби з аеропорту Кабулу вилетіли 28 рейсів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

За словами генерала Вільяма Хенка Тейлора, заступника голови Штабів регіональної співпраці США, за останні 24 години США евакуювали 1200 осіб 26 літаками. Загалом з аеропорту вилетіли 28 рейсів.

Тейлор додав, що з початку евакуації країну покинули більше ніж 122 тисячі осіб, серед яких 5,5 тисячі американців.

Попри те, що операція завершується 31 серпня, Міністерства оборони продовжують підтримку міжвідомчої взаємодії.

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