Из Афганистана уже эвакуировали более 120 тысяч человек

С начала операции по эвакуации из Афганистана вывели более 122 тысяч человек. В течение последних суток из аэропорта Кабула вылетели 28 рейсов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам генерала Уильяма Хэнка Тейлора, заместителя председателя штабов регионального сотрудничества США, за последние 24 часа США эвакуировали 1200 человек 26 самолетами. Всего из аэропорта вылетели 28 рейсов.

Тейлор добавил, что с начала эвакуации страну покинули более 122 тысяч человек, среди которых 5,5 тысячи американцев.

Несмотря на то, что операция завершается 31 августа, Министерства обороны продолжают поддержку межведомственного взаимодействия.