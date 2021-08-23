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Афганістан призупинив Всі рейси в аеропорту Кабула

Автор: Дмитрий Кузнецов

Управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок. Таке рішення прийнято через велике скупчення в повітряній гавані бажаючих покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління цивільної авіації Афганістану.

"Всі рейси в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая припинені до подальшого розпорядження. Пасажири, які бажають полетіти в різні регіони країни, а також за кордон, будуть заздалегідь повідомлені про відновлення польотів", — йдеться в заяві.

У відомстві пояснили, що такі заходи були прийняті для запобігання скупченню людей і заворушень в аеропорту. Відзначається, що влада країни працює над якнайшвидшим відновлення рейсів з повітряної гавані.

Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, з Афганістану вилетіли два українські літаки. На їхньому борту перебуває понад 180 осіб, включаючи громадян України.

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АфганистанКабул