Афганістан призупинив Всі рейси в аеропорту Кабула

Управління цивільної авіації Афганістану оголосило про припинення всіх рейсів в аеропорту Кабула до подальших вказівок. Таке рішення прийнято через велике скупчення в повітряній гавані бажаючих покинути країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Управління цивільної авіації Афганістану .

"Всі рейси в міжнародному аеропорту імені Хаміда Карзая припинені до подальшого розпорядження. Пасажири, які бажають полетіти в різні регіони країни, а також за кордон, будуть заздалегідь повідомлені про відновлення польотів", — йдеться в заяві.

У відомстві пояснили, що такі заходи були прийняті для запобігання скупченню людей і заворушень в аеропорту. Відзначається, що влада країни працює над якнайшвидшим відновлення рейсів з повітряної гавані.