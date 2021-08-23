Третій український літак вилетів з Афганістану: на борту перебуває 79 українців

Третій український літак вилетів з Афганістану. На його борту перебувають 79 громадян України та членів їх сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського .

"З Афганістану вилетів третій український літак, який евакуював 103 людини", - написав глава держави в Twitter.

Зеленський уточнив, що серед евакуйованих з Афганістану 79 українців і членів їх сімей. "Борт вже в безпеці і знаходиться на шляху додому", - додав він.

Президент подякував МЗС за організацію цієї операції. Україна не кидає своїх у біді", - підкреслив Зеленський.