Третій український літак вилетів з Афганістану: на борту перебуває 79 українців
Третій український літак вилетів з Афганістану. На його борту перебувають 79 громадян України та членів їх сімей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського.
"З Афганістану вилетів третій український літак, який евакуював 103 людини", - написав глава держави в Twitter.
Зеленський уточнив, що серед евакуйованих з Афганістану 79 українців і членів їх сімей. "Борт вже в безпеці і знаходиться на шляху додому", - додав він.
Президент подякував МЗС за організацію цієї операції. Україна не кидає своїх у біді", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 23 серпня, з Афганістану вилетів ще один український літак. На його борту знаходиться 100 осіб.
Зазначимо, раніше країни G7 закликали талібів гарантувати безпечну евакуацію людей з аеропорту Кабула.