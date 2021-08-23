Афганистан приостановил все рейсы в аэропорту Кабула

Управление гражданской авиации Афганистана объявило о приостановке всех рейсов в аэропорту Кабула до дальнейших указаний. Такое решение принято из-за большого скопления в воздушной гавани желающих покинуть страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Афганистана.
"Все рейсы в международном аэропорту имени Хамида Карзая приостановлены до дальнейшего распоряжения. Пассажиры, желающие улететь в различные регионы страны, а также за рубеж, будут заранее уведомлены о возобновлении полетов", — говорится в заявлении.
В ведомстве пояснили, что такие меры были приняты для предотвращения скопления людей и беспорядков в аэропорту. Отмечается, что власти страны работают над скорейшим возобновление рейсов из воздушной гавани.
Напомним, сегодня, 23 августа, из Афганистана вылетели два украинских самолета. На их борту находится более 180 человек, включая граждан Украины.