Афганістан відправляє в Катар делегацію для переговорів з "Талібаном" про передачу влади

Як розповіло джерело каналу

Водночас представник "Талібану" сказав журналісту BBC, що бойовики радикального руху очікують на отримання влади в країні найближчими днями. "Талібан" дав наказ своїм бойовикам не заходити в Кабул, поки йдуть переговори.

"Ми запевняємо людей, особливо в Кабулі, що їх майно та життя в безпеці. Ми очікуємо мирної передачі влади", - сказав речник талібів Сухаіл Шахін.

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