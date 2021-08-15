UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Афганистан отправляет в Катар делегацию для переговоров с "Талибаном" о передаче власти

Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Афганистана отправляет делегацию высокопоставленных чиновников в Катар для переговоров с лидерами радикального движения "Талибан" о передаче власти. Параллельно переговоры с талибами ведет президент Афганистана Ашраф Гани в своем дворце в Кабуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и BBC.

Как рассказал источник канала

В то же время представитель "Талибана" сказал журналисту BBC, что боевики радикального движения ожидают получения власти в стране в ближайшие дни. "Талибан" дал приказ своим боевикам не заходить в Кабул, пока идут переговоры.

"Мы заверяем людей, особенно в Кабуле, что их имущество и жизнь в безопасности. Мы ожидаем мирной передачи власти", - сказал представитель талибов Сухаил Шахин.

Кроме того, по данным

Напомним, правительство Афганистана согласилось передать власть"Талибану", когда боевики окружили Кабул.

Читайте РБК-Украина в Google News
АфганистанКабулКатарТалибан