Афганистан отправляет в Катар делегацию для переговоров с "Талибаном" о передаче власти

Как рассказал источник канала

В то же время представитель "Талибана" сказал журналисту BBC, что боевики радикального движения ожидают получения власти в стране в ближайшие дни. "Талибан" дал приказ своим боевикам не заходить в Кабул, пока идут переговоры.

"Мы заверяем людей, особенно в Кабуле, что их имущество и жизнь в безопасности. Мы ожидаем мирной передачи власти", - сказал представитель талибов Сухаил Шахин.

Кроме того, по данным