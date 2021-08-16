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Афганістан хочуть покинути ще понад 70 українців, - МЗС

Автор: РБК-Україна

Через ситуацію в Афганістані ще 74 громадянина України хочуть покинути цю країну. Посольства в Таджикистані та Узбекистані опрацьовують шляхи евакуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра закордонних справ Євгена Єніна в ефірі "Україна 24".

"На сьогодні посольством України в Таджикистані встановлено прямий зв'язок з 74 громадянами України та членами їх сімей, які висловили бажання повернутися до України з урахуванням різкого погіршення соціально-економічної ситуації в Афганістані", - зазначив Єнін.

Він також порадив українцям, які хочуть покинути країну, звертатися на гарячу лінію МЗС або посольств в Узбекистані і Таджикистані. Дипломатичні установи опрацьовують маршрути евакуації.

Нагадаємо, раніше українська сторона евакуювала з Кабула майже 80 осіб, частина з них - громадяни Афганістану - попросила про статус біженця.

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МЗСАфганистан