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МЗС назвало кількість українців на території Афганістану

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Афганістан, Понеділок 16 серпня 2021 15:22
МЗС назвало кількість українців на території Афганістану Фото: стало відомо, скільки українців зараз в Афганістані (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ України володіє інформацією про 50 українців, які продовжують перебувати на території захопленого талібами Афганістану. Майже з усіма громадянами вже зв'язалися українські дипломати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Олега Ніколенка.

"В Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Переважно, це - люди, які працюють за приватними контрактами, та громадяни афганського походження. Майже з усіма нині встановлений зв'язок, дипломати уточнюють, хто із них має бажання бути евакуйованим", - заявив він.

Ніколенко додав, що МЗС вже опрацьовує можливі шляхи безпечної евакуації українських громадян з Афганістану, зокрема з використанням можливостей іноземних партнерів.

Нагадаємо, сьогодні вночі з Афганістану евакуювали 8 громадян України та ще декілька десятків іноземців.

Як розповіли в МЗС, українська сторона допомогла евакуювати з Афганістану громадян 5 країн.

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МЗС Афганистан
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