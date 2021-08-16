Афганистан хотят покинуть еще более 70 украинцев, - МИД

Из-за ситуации в Афганистане еще 74 гражданина Украины хотят покинуть эту страну. Посольства в Таджикистане и Узбекистане прорабатывают пути эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина в эфире "Украина 24" .

"На сегодня посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которая выразили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане", - отметил Енин.

Он также посоветовал украинцам, которые хотят покинуть страну, обращаться на горячую линию МИД или посольств в Узбекистане и Таджикистане. Дипломатические учреждения прорабатывают маршруты эвакуации.