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Афганистан хотят покинуть еще более 70 украинцев, - МИД

Автор: РБК-Украина

Из-за ситуации в Афганистане еще 74 гражданина Украины хотят покинуть эту страну. Посольства в Таджикистане и Узбекистане прорабатывают пути эвакуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра иностранных дел Евгения Енина в эфире "Украина 24".

"На сегодня посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которая выразили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации в Афганистане", - отметил Енин.

Он также посоветовал украинцам, которые хотят покинуть страну, обращаться на горячую линию МИД или посольств в Узбекистане и Таджикистане. Дипломатические учреждения прорабатывают маршруты эвакуации.

Напомним, ранее украинская сторона эвакуировала из Кабула почти 80 человек, часть из них - граждане Афганистана - попросила о статусе беженца.

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МИД УкраиныАфганистан