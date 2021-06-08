Афганістан готується до атаки талібів після відведення військ США

Афганські солдати готуються до атак талібів після відведення військ США. Таліби оточують позиції поліції й армії та вторгаються на територію, контрольовану урядом.
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Нагадаємо, що союзники США в Європі просили відкласти відведення американських військ з Афганістану. Їм потрібно більше часу і підтримки для відходу.
Раніше повідомлялося, що є ризик, що Афганістан стане притулком для терористів після відведення військ НАТО. Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг.