Афганистан готовится к атаке талибов после отвода войск США

Афганские солдаты готовятся к атакам талибов после отвода войск США . Талибы окружают позиции полиции и армии и вторгаются на территорию, контролируемую правительством.

Напомним, что союзники США в Европе просили отложить отвод американских войск из Афганистана. Им нужно больше времени и поддержки для ухода.

Ранее сообщалось, что есть риск, что Афганистан станет убежищем для террористов после отвода войск НАТО. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.