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Афганистан готовится к атаке талибов после отвода войск США

Автор: Наталья Скороход

Афганские солдаты готовятся к атакам талибов после отвода войск США. Талибы окружают позиции полиции и армии и вторгаются на территорию, контролируемую правительством.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

позиции полиции и армии и выжидают, территорию

Издание сообщает, что

Напомним, что союзники США в Европе просили отложить отвод американских войск из Афганистана. Им нужно больше времени и поддержки для ухода.

Ранее сообщалось, что есть риск, что Афганистан станет убежищем для террористов после отвода войск НАТО. Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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