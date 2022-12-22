Аферы на крови: В Нацполе рассказали о самых распространенных схемах мошенников

Подавляющее большинство мошенников в Украине сегодня используют четыре основных схемы для выманивания денег у потенциальных жертв.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Аферы во время войны. Как мошенники наживаются на украинцах и что говорят в Нацполиции".

Такую информацию предоставил изданию начальник отдела противодействия разновидностям онлайн-мошенничества Департамента киберполиции Кирилл Водяницкий.

Правоохранители рассказывают, что одна из самых распространенных схем - мошенничество под видом сдачи в аренду домов и квартир.

Так, в подобную аферу попали несколько семей, выехавших из-под Харькова на Запад Украины. Найдя подходящий вариант, они отправили "арендодателю" залог в сумме 4 тысячи гривен, приехали на место, геотег которого им отправили, и обнаружили вместо дома кладбище.

"Позвонив по телефону арендодателю, женщина услышала в ответ на свое возмущение фразу "здесь вам и место", - добавляют в полиции.

Как стало известно, злоумышленником оказался 27-летний житель Киевской области, после начала войны переехавший в Ужгород.

Он и еще трое его друзей, живших в Киеве, решили организовать "бизнес", успев "выручить" 350 тысяч гривен и обманув 55 человек. Все участники уже за решеткой, по статье о мошенничестве им грозит до 12 лет лишения свободы.

В свою очередь в киберполиции советуют никогда не посылать предоплату - будь то товар или услуга.

Такой же случай произошел с пенсионеркой Оксаной Жуматий из Львовской области. Она заказала генератор, заплатила задаток, но товара так и не получила.

"Меня больше всего убило, что он смеялся надо мной. У нас выключают свет, а все зависит от света, чтобы и тепло было, и остальное. Это цинично. Мы себе откладывали деньги, мы люди уже зрелые, куча болячек, хочется тепла, а здесь так развели", - рассказала женщина в комментарии РБК-Украина.

Кроме того, вторая схема мошенников - это фишинг (от английского слова "fishing" - рыбалка). Методика базируется на доверии к официальным платформам или проверенным сайтам.

Так, под предлогом получения "незапланированной" финансовой помощи от государства в платформе "Действие" жертве предлагают пройти по ссылке. Внешне сайт может выглядеть тоже, но форма для оплаты будет другой. Избежать этого просто - не нужно переходить по незнакомым ссылкам и вводить в платежных формах данные своих банковских карт.

Также в киберполиции описали еще две наиболее распространенные методики кражи.

Одна из них - звонок от службы безопасности вашего банка. Мошенники обычно быстро говорят о какой-то проблеме с картой и, не давая времени для размышления, начинают сыпать вопросами. Цель - узнать данные о карте.

"Они звонят, говорят: "Здравствуйте, служба безопасности банка". В этом случае нужно просто сразу закончить этот разговор и позвонить в свой банк. Служба безопасности банка никогда никому не звонит. В 99% случаев реальный банк только подтвердит, что проблемы, о которой сказали мошенники, действительно нет", - рассказал Водяницкий.

Четвертый способ мошенников - письмо от "друга".

Обычно жертвам поступают сообщения от хорошо знакомых людей с просьбой о финансовой помощи. Человек посылает деньги, а потом узнает, что его знакомого, якобы нуждавшегося, сломали.

Чаще всего аферисты либо ищут доступ к социальным сетям, либо дублируют sim-карту. Самый быстрый способ проверить, правда ли - позвонить человеку по открытой связи и задать вопрос.