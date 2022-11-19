Деньги за "авторизацию". Украинцев предупредили о мошенничестве при въезде в ЕС

В ЕС на стадии запуска пребывает Европейская система информации и разрешений на поездки (ETIAS). Это электронная система для выявления потенциальных угроз от путешественников, которые едут в шенгенскую зону без виз.

Европейской системе информации и авторизации для путешествий (ETIAS) требуется еще год, чтобы стать полностью эффективной, но власти Европейского Союза уже предупреждают путешественников из более чем 60 безвизовых стран о мошеннических веб-сайтах, которые выдают себя за официальный веб-сайт ETIAS или предлагают "посреднические услуги".

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Schengenvisainfo.com.

ЕС выпустил специальное руководство из-за опасений, что могут быть "попытки ввести заявителей в заблуждение, заставив их поверить в то, что их сайт является официальным каналом для подачи заявки на ETIAS".

Также Агентство таможенного и пограничного контроля США уже несколько раз предупреждало о мошенничестве с сайтами и электронными письмами на почту, где хотят ввести в заблуждение иностранных путешественников из стран безвизового режима США, заставив их думать, что это якобы официальные сайты правительства США

"Офицеры Таможенно-пограничной службы США (CBP) заметили растущее число сторонних сайтов, утверждающих, что они якобы помогают иностранным путешественникам подать заявку на электронную систему авторизации поездок (ESTA)", — говорится в одном из предупреждений агентства.

Обратить внимание на это стоит и украинцам, которые также могут ездить в ЕС без виз.

Фото: ЕС выпустил специальное руководство из-за опасений, что могут быть "попытки ввести заявителей в заблуждение путешественников" (unsplash.com)

По словам основателя SchengenVisaInfo.com Бесарта Байрами, такие мошенники работают по простой схеме. Они заявляют, что являются официальным сайтом правительства, и путешественники платят им сумму, в несколько раз превышающую сумму официального сбора ESTA.

"Они дают путешественникам форму с данными, которые им нужно заполнить, а затем те же данные якобы размещаются ими на официальном сайте ESTA. Затем путешественники платят сбор, который в три или четыре раза выше обычного сбора, который составляет 21 доллар США", — говорит Байрами.

По сути, такие "посредники" путешественникам не нужны, так как они уже и так сами выполняют всю работу при заполнении формы, представленной "посредником". Байрами также указывает, что мошенники готовятся повторять свои незаконные действия, как только ETIAS вступит в силу в конце 2023 года.

Чтобы получить ETIAS, путешественникам нужно будет только зайти на официальный сайт, но он еще официально не опубликован. Однако в ЕС подтвердили, что он будет находиться только в домене "Europa.eu".

Путешественники должны будут подать заявку на ETIAS, заполнив простую форму и заплатив сбор в размере 7 евро. В общей сложности весь процесс должен занять около десяти минут. Система должна была вступить в силу в мае 2023 года, но теперь ЕС отложил запуск ETIAS до ноября 2023 года.

Отметим, Эстония вводит дополнительные проверки для украинцев на границах: названа причина.