Афера на 5,8 млрд гривен "Укртатнафты": в Киеве задержали одного из фигурантов

Иллюстративное фото: полицейские задержали фигуранта дела о растрате средств "Укртатнафты" (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Правоохранители задержали в Киеве директора одной из компаний, который является фигурантом дела о растрате более 5,8 млрд гривен "Укртатнафты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Как отметили правоохранители, задержанный является директором одной из компании. Ему и его сообщникам ранее сообщили о подозрении в организации масштабной схемы по растрате средств "Укртатнафты", но мужчина скрывался от следствия и находился в международном розыске. 

В Нацполиции уточнили, что в 2017-2022 годах подозреваемый вместе с представителями связанных компаний участвовал в схеме покупки и продажи топлива на сумму более 5,8 млрд гривен через "Укртатнафту". 

Подконтрольные фирмы получали топливо, но не платили за него, а прибыль от продажи переводили на свои счета и присваивали. Чтобы скрыть преступление, заключались фиктивные соглашения с отсрочкой платежей - иногда до двух лет после окончания военного положения.

Фигуранта задержали следователи Главного следственного управления вместе с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции.

Ему инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах, совершенную организованной группой. За это грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Розыск бывшего главы "Укртатнафты"

Напомним, в мае этого года Национальная полиция Украины объявила в международный розыск бывшего главу "Укртатнафты", поскольку его подозревают в деле о завладении топливом на 5,8 млрд гривен.

Правоохранители не называли имя фигуранта, но источники РБК-Украина уточняли, что речь о Павле Овчаренко.

Полиция считает, что именно Овчаренко является организатором схемы, к которой он привлек своего заместителя, начальника одного из управлений и шестерых предпринимателей.

