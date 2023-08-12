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Аэроразведка нашла - M777 уничтожила. Сырский показал ликвидацию врага в Клищиевке

Фото: ВСУ ликвидировали подразделение оккупантов (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины ликвидировали огневое подразделение российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Командующий Сухопутными войсками сообщил, что в Клищиевке украинская аэроразведка обнаружила огневое подразделение окупантов и передала их координаты собратьям.

"Клещиевка, Бахмутское направление. Аэроразведка 80-й ОДШБр обнаружила, огневое подразделение, 45 ОАБр уничтожило врага с помощью М777", - отметил Сырский.

Ситуация в районе Бахмута

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что украинские бойцы продолжали наступательные действия на Бахмутском направлении именно на южном фланге.

"Потому что на северном продолжаются упорные бои и враг там пытается штурмовать и вернуть утраченные позиции. Поэтому наши наступательные действия были крайне усложнены действиями врага. Ситуация там сложная, но контролируемая", - сказала она.

Российские оккупанты взыскали дополнительные ресурсы на южный и северный фланги Бахмута и вести наступление украинским силам обороны очень тяжело. Но ВСУ все равно продвигаются.

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БахмутВойна России против Украины