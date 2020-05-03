В аеропорту Відня можна буде пройти тест на коронавірус

Міжнародний аеропорт Відня з понеділка, 4 травня, пропонуватиме пройти тестування на коронавірус пасажирам, які прилітатимуть до Австрії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, з понеділка іноземні пасажири зможуть відразу в аеропорту пройти ПЛР-тест на коронавірусу та отримати його результати за 2-3 години. Якщо результат тесту буде негативним, пасажир уникатиме двотижневої самоізоляції.

Зазначається, що тестування на коронавірус буде коштувати 190 євро. Також його зможуть пройти пасажири, які відлітатимуть з Відня. Наразі з аеропорту здійснюються регулярні рейси в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майні, Гамбург, Лісабон, Мінськ та Софію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за останню добу в Україну спеціальними авіарейсами з-за кордону повернулися 400 громадян. Вчора державний кордон на в'їзд та виїзд перетнули близько 13 тисяч осіб. Зокрема, в аеропорт "Бориспіль" прибули спецрейси з Лівану, Болгарії та Кіпру.

Також РБК-Україна писало, що з 9 червня Кіпр планує відновити роботу аеропортів. Крім авіасполучення з червня почнуть працювати порти, які обслуговуватимуть круїзні лайнери. Послаблення карантину на Кіпрі почнеться 4 травня.